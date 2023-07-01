«Амкал» занял третье место в Медиалиге

В субботу финиширует третий сезон Медиалиги. В споре за третье место встретились команды «Амкал» и «Бей Беги». Евгений Маричев с трех метров переправил мяч в сетку, но из офсайда. Василий Маврин мог-таки вывести вперед номинальных хозяев поля, но дальний удар пришелся в перекладину. А вот дальняя попытка Маричева стала голевой, Сапсон Опоку подставил голову под мяч, и тот в итоге влетел в сетку ворот «Бей Беги».
«Амкал» занял третье место, победив со счетом 1:0. В 20:30 за звание лучшей команды поспорят «Родина Медиа» и 2DROTS.
Протокол игры
|(1:0) Маричев Евгений (MARICHEV)62'
Маслов Фёдор (FEDOS)•Кузькин Дмитрий (KUZ9)•Маричев Евгений (MARICHEV)•Шурыгин Илья (NAEMNIK)•Левшук Арсений (LEVSHUK)•Маврин Василий (MAVRIN)•Имаев Руслан (IMAEV)•Катрич Анатолий (KATRICH)•Дубчак Никита (DUBINHO)•Карпов Антон (CHUZHOY)•Коротаев Владислав (KARAT)
Запасные: Булаев Виталий (BULA)•Малофеев Евгений (MALOFEY)•Карамянц Феликс (FELIX)•Петровский Антон (УКОЛ)•Воронин Филипп (PHIL VORONIN)•Баранов Иван (BARA)•Коробов Григорий (ГРИНЯ)•Алёшин Андрей (SIBSKANA)•Клёнов Антон (KLEN)•Бреднев Иван (MLECHNY)•Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)•Салимов Роман (SALIM)•Товмасян Эрик (PROFIK)•Плетнёв Артемий (FORZOREZOR)•Попков Герман (GERMAN EL CLASSICO)•Лобкарев Владимир (KENT)•Гасилин Алексей (GASGOLLDER)•Дубников Кирилл (DUB)
Гусев Пётр (GUSEV)•Шуляк Данил (ШУЛЯ)•Гринчук Артём (GRINYA)•Ежов Евгений (EZHIK)•Ещенко Андрей (ДЕД)•Опоку Сапсон (JUNIOR)• 57'Стукалов Фёдор (ФЕДЯ)•Алексанян Артак (АРТ)•Поликарпов Артём (POLIKARP)•Деменьшин Антон (АНТОН КРИШТИАНУ)•Кузьмичёв Илья (КУЗЯ)
Запасные: Конанков Иван (КОНАНКОВ)•Кузнецов Александр (КУЗЕН)•Сычёв Станислав (СТАСИК)•Агаев Агай (AGMAR)•Чудаков Михаил (ЧУДО)•Налётов Андрей (НЕЛ)•Арсланов Амиран (AMA)•Куропаткин Геннадий («ОДИННАДЦАТЫЙ»)•Акио Денис (ДЕННИС)•Ткебучава Бессарион (БЕС)•Шамин Евгений (J SHAMIN (НЕЙМАР)•Будаев Александр (КОНГ)•Герасимов Алексей (GERA)
01 июля.
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