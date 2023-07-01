«Амкал» занял третье место в Медиалиге

В субботу финиширует третий сезон Медиалиги. В споре за третье место встретились команды «Амкал» и «Бей Беги». Евгений Маричев с трех метров переправил мяч в сетку, но из офсайда. Василий Маврин мог-таки вывести вперед номинальных хозяев поля, но дальний удар пришелся в перекладину. А вот дальняя попытка Маричева стала голевой, Сапсон Опоку подставил голову под мяч, и тот в итоге влетел в сетку ворот «Бей Беги».

«Амкал» занял третье место, победив со счетом 1:0. В 20:30 за звание лучшей команды поспорят «Родина Медиа» и 2DROTS.