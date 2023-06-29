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Медийная футбольная лига (МФЛ)

​Слуцкий может стать тренером команды «Козлы»

29 Июня 2023 • 15:33 Комментировать

Леонид Слуцкий находится без тренерской работы с ноября. Тогда известный специалист покинул должность главного тренера «Рубина». В последнее время Слуцкий известен лишь участием в развлекательных шоу.

Как сообщает телеграм-канал «Крысева | Медиа футбич», Слуцкий может стать тренером команды «Козлы», которая выступает в Медиалиге. Представители команды вышли на экс-рулевого сборной России через его сына.

Стоит сказать, что Медиалига сейчас пользуется большой популярностью. Несколько медийных команд даже получают путёвки в Кубок России.

Ранее Леонида Слуцкого раскритиковали за пародию на известное видео с Артёмом Дзюбой.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Козлы
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