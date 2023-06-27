Финал и матч за третье место МФЛ пройдут в «Лужниках»

Финальный поединок, а также матч за третье место третьего сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ) пройдут в «Лужниках».
Напомним, что в поединке за третье место встретятся «БейБеги», основателями которой являются игроки московского «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев, и «Амкал».
В решающем же матче сыграют 2DROTS и «Родина Медиа», которая благодаря выходу в финал МФЛ получила право принять участие в розыгрыше Кубка России сезона-2023/24.
Матч за третье место
17:00* «Бей Беги» — «Амкал»
Финал
20:30 2DROTS — «Родина Медиа»
* - время московское
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