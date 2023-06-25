Футболисты 2DROTS переиграли «Амкал» и вышли в финал Медиалиги

2DROTS и «Амкал» встретились во втором полуфинале Медиалиги. В начале игры арбитр дважды консультировался с системой ВАР. Обилие борьбы в итоге привело к голу Владислава Ослоновского, который взял игру на себя и метко пробил в дальний угол. Этот эпизод стал решающим. Футболисты 2DROTS победили со счетом 1:0 и в финале сыграют против команды «Родина Медиа».