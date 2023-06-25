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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Футболисты 2DROTS переиграли «Амкал» и вышли в финал Медиалиги

25 Июня 2023 • 21:47 Комментировать
2DROTS
1:0
ФК Амкал
окончен

2DROTS и «Амкал» встретились во втором полуфинале Медиалиги. В начале игры арбитр дважды консультировался с системой ВАР. Обилие борьбы в итоге привело к голу Владислава Ослоновского, который взял игру на себя и метко пробил в дальний угол. Этот эпизод стал решающим. Футболисты 2DROTS победили со счетом 1:0 и в финале сыграют против команды «Родина Медиа».

Протокол игры  
2DROTS1:0ФК Амкал
(1:0) Ослоновский Владислав (SLON)45'  
Сычев Дмитрий (KARIUS)Сальников Илья (SALYA)Семенов Владислав (SEMIO)Гудаев Денис (DE GUDAI)Логинов Вадим (LOGA)Скляр Эдамс Валтэр (EDAMS)Степанов Александр (СТИЛЬ)Фартуна Борис (FARTUNA)  83'Ослоновский Владислав (SLON)Манаев Станислав (MANNA)Гаучао Годфрид (GAWUCHO)
Запасные: Шибаев Алекс (ALEX)Бегларян Артур (BEGLARYAN)Бондарь Олег (VAGABOND)Тимошенко Богдан (BOGDI)Степанов Александр (STEP)Вотяков Назар (VVS OBLA)Филипов Владимир (FIL)Фёдоров Илья (MAMBA)Рахмани Адель (RAHMANI)Балашов Александр (BALA23)  54'Талабко Артём (TALABKO)  90'Фролов Максим (FROL)  90'Кудухов Леван (LEVA)Крапивников Даниил (KRAPIVNIKOV)Нту Ромео (MBAYPE)
Маслов Фёдор (FEDOS)Кузькин Дмитрий (KUZ9)Маричев Евгений (MARICHEV)Шурыгин Илья (NAEMNIK)Левшук Арсений (LEVSHUK)  75'Маврин Василий (MAVRIN)Имаев Руслан (IMAEV)Катрич Анатолий (KATRICH)Дубчак Никита (DUBINHO)  86'Коротаев Владислав (KARAT)Лобкарев Владимир (KENT)
Запасные: Спиряков Евгений (SPIRYAKOV)Булаев Виталий (BULA)Карамянц Феликс (FELIX)Петровский Антон (УКОЛ)Воронин Филипп (PHIL VORONIN)Баранов Иван (BARA)Коробов Григорий (ГРИНЯ)Алёшин Андрей (SIBSKANA)Клёнов Антон (KLEN)Бреднев Иван (MLECHNY)Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)Салимов Роман (SALIM)Товмасян Эрик (PROFIK)Прокопьев Михаил (PROKOP)Плетнёв Артемий (FORZOREZOR)Попков Герман (GERMAN EL CLASSICO)Карпов Антон (CHUZHOY)Гасилин Алексей (GASGOLLDER)Дубников Кирилл (DUB)
25 июня.

 

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