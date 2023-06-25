«Родина Медиа» - первый финалист Медиалиги

В воскресенье за выход в финал Медиалиги играли клубы «Бей Беги» и «Родина Медиа». Номинальные гости открыли счет с 11-метровой отметки. После перерыва результат был удвоен после прострела с левого края штрафной к дальней штанге, но судья после просмотра повторов усмотрел там вне игры. Тем не менее, «Родина Медиа» забила снова уже по правилам в похожем стиле, а вскоре «Бей Беги» от разгрома уберегла штанга. Правда, от 3:0 никуда не деться, Андрей Титов в падении через себя метко пробил в упор.

Во втором полуфинале сразятся 2DROTS и «Амкал». Начало в 19:30.