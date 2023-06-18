Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Медийная футбольная лига (МФЛ)

Игрок медиакоманды «БроукБойз» Шаюнов высказался о своём невероятном промахе

18 Июня 2023 • 22:19 Комментировать
ФК БроукБойз
0:0
ФК Амкал
окончен после пенальти

Игрок медийной команды «БроукБойз» Сергей Шаюнов высказался о своём невероятном промахе с расстояния в несколько сантиметров от ворот соперника в матче 1/4 финала третьего сезона МФЛ против «Амкала».

Напомним, что футболист обвел гоклипера соперника во время булиталити (подобие хоккейных буллитов) и пробил в небо.

Игрок отметил, что не может объяснить, что с ним произошло и рассказал, что просто хотел сильно пробить. 

«Даже не знаю, чем я пробил. Как будто полсекунды из жизни выпали. Я сто процентов виню себя. Не забить можно по-разному», - приводит слова Шаюнова телеграм-канал «НЕКЛАСИКО».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
БроукБойз Сергей Шаюнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ФК Козлы ФК Козлы
ФК Родина Медиа ФК Родина Медиа
1
3
Видео
Окончен после пенальти
ФК БроукБойз ФК БроукБойз
ФК Амкал ФК Амкал
0
0
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Июня
22:19 · Медиалига
Игрок медиакоманды «БроукБойз» Шаюнов высказался о своём невероятном промахе
22:07 · Медиалига
Невероятный промах с ленточки в матче МФЛ - видео видео
21:31 · Медиалига
Стали известны полуфинальные пары третьего сезона МФЛ
21:17 · Медиалига
«Амкал» стал последним участником полуфинала Медиалиги
12 Июня
19:45 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Жиго любит «Спартак», он со всеми на связи»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Летом может состояться турнир с участием команд РПЛ и Медиалиги
11 Июня
23:38 · Медиалига
Стали известны все четвертьфинальные пары Медиалиги
23:22 · Медиалига
Гол Криштиану позволил ФК «Бей Беги» стать последним четвертьфиналистом Медиалиги
20:17 · Медиалига
ФК 10 выбил «Народную команду» из плей-офф Медиалиги
17:27 · Медиалига
«Амкал» едва не проиграл «Дружине» в формате 11 на 9
14:04 · Медиалига
«Родина Медиа» разгромила «Титан» в матче Медиалиги
Все новости