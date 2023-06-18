Игрок медиакоманды «БроукБойз» Шаюнов высказался о своём невероятном промахе

Игрок медийной команды «БроукБойз» Сергей Шаюнов высказался о своём невероятном промахе с расстояния в несколько сантиметров от ворот соперника в матче 1/4 финала третьего сезона МФЛ против «Амкала».

Напомним, что футболист обвел гоклипера соперника во время булиталити (подобие хоккейных буллитов) и пробил в небо.

Игрок отметил, что не может объяснить, что с ним произошло и рассказал, что просто хотел сильно пробить.

«Даже не знаю, чем я пробил. Как будто полсекунды из жизни выпали. Я сто процентов виню себя. Не забить можно по-разному», - приводит слова Шаюнова телеграм-канал «НЕКЛАСИКО».