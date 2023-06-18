Заключительный четвертьфинальный матч Медиалиги между командами «БроукБойз» и «Амкал» завершился серией послематчевых ударов после того, как в основное время команды не смогли открыть счет. В булиталити (подобии хоккейных пенальти) были сильнее номинальные гости, причем победу они праздновали после невероятного пижонского промаха от соперника. Один из лидеров «БроукБойз» Сергей Шаюнов обвел голкипера и подбежал с мячом к пустым воротам, после чего с расстояния в несколько сантиметров пробил в небо, невероятным образом не попав в створ. Этот промах был решающим событием матча.

Видео данного момента предлагаем вашему вниманию.