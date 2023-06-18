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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Стали известны полуфинальные пары третьего сезона МФЛ

18 Июня 2023 • 21:31 Комментировать

Стали известны полуфинальные пары третьего сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ). 

В четвёрку лучших команд попали «Бей Беги», владельцами которого являются игроки московского «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия, «Родина Медиа», а также 2DROTS и «Амкал», которые выступали в розыгрыше Кубка России сезона-2022/23.

Полуфинальные пары третьего сезона МФЛ:

«Бей Беги» - «Родина Медиа»;
2DROTS - «Амкал». 

 

Полуфинальные матчи пройдут 24-25 июня в Казане, на стадионе который принимал игры чемпионата мира 2018 года. 

Ранее сообщалось, что финалисты турнира примут участие в розыгрыше Кубка России следующего сезона. 

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Евро-Футбол.Ру,
Амкал 2DROTS Бей Беги МФЛ родина медиа
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