Стали известны все четвертьфинальные пары Медиалиги

В воскресенье вечером в третьем сезоне Медиалиги стали известны все пары четвертьфиналистов. Они выглядят следующим образом:

ФК 10 — 2DROTS

ФК «Амкал» — ФК «БроукБойз»

ФК «Родина Медиа» — ФК «Козлы»

ФК «Бей Беги» — ФК «Сахалинец»

Четвертьфинальные игры запланированы на 17 июня, это суббота.

Напомним, сегодня ФК «Бей Беги» стал последним, восьмым участником четвертьфиналов. Подробности богатой на события и голы встречи читайте в нашем материале. Немного раньше ФК 10 с минимальным счётом выбил из турнира «Народную команду».