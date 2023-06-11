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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Стали известны все четвертьфинальные пары Медиалиги

11 Июня 2023 • 23:38 Комментировать
ФК 10
...
2DROTS
17.06 14:00

В воскресенье вечером в третьем сезоне Медиалиги стали известны все пары четвертьфиналистов. Они выглядят следующим образом:

ФК 10 — 2DROTS

ФК «Амкал» — ФК «БроукБойз»

ФК «Родина Медиа» — ФК «Козлы»

ФК «Бей Беги» — ФК «Сахалинец»

Четвертьфинальные игры запланированы на 17 июня, это суббота.

Напомним, сегодня ФК «Бей Беги» стал последним, восьмым участником четвертьфиналов. Подробности богатой на события и голы встречи читайте в нашем материале. Немного раньше ФК 10 с минимальным счётом выбил из турнира «Народную команду».


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ФК 10 2DROTS
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