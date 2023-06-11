Стали известны все четвертьфинальные пары Медиалиги

В воскресенье вечером в третьем сезоне Медиалиги стали известны все пары четвертьфиналистов. Они выглядят следующим образом:
ФК 10 — 2DROTS
ФК «Амкал» — ФК «БроукБойз»
ФК «Родина Медиа» — ФК «Козлы»
ФК «Бей Беги» — ФК «Сахалинец»
Четвертьфинальные игры запланированы на 17 июня, это суббота.
Напомним, сегодня ФК «Бей Беги» стал последним, восьмым участником четвертьфиналов. Подробности богатой на события и голы встречи читайте в нашем материале. Немного раньше ФК 10 с минимальным счётом выбил из турнира «Народную команду».
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