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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Гол Криштиану позволил ФК «Бей Беги» стать последним четвертьфиналистом Медиалиги

11 Июня 2023 • 23:22 Комментировать
ФК Бей Беги
2:2
ФК Матч
2-й тайм

В заключительном матче стадии 1/8 финала Медиалиги встретились команды «Бей Беги» и «Матч». Первый тайм едва не завершился со счётом 0:0, но всё же номинальные хозяева его выиграли после точного удара Фёдора Стукалова метров с 25 в девятку. Только возобновилась игра после паузы, и Андрей Горбанец подобрал мяч и эффектно пробил метров с 15 в самый угол. Но очень быстро «Матч» пропустил в ответ, прошла диагональ на правый край вратарской, и Сергей Поповицкий вколотил мяч в сетку. В концовке «Матч» реализовал пенальти - 2:2. Но последнее слово осталось за соперником, Антон Деменьшин (Антон Криштиану) вырвал победу для «Бей Беги». Его финты в штрафной перед разящим ударом были крайне эффектными.

В итоге 3:2, и «Бей Беги» сыграет в 1/4 финала против «Сахалинца».

Протокол игры  
ФК Бей Беги3:2ФК Матч
(1:0) Стукалов Фёдор (ФЕДЯ)39'  
  47'Горбанец Андрей (GARBA) (1:1)
(2:1) Поповицкий Сергей (POP)54'  
  116'Горбанец Андрей (GARBA) (2:2)
(3:2) Деменьшин Антон (АНТОН КРИШТИАНУ)132'  
Юрченко Давид (ЮРЧЕНКО)Агаев Агай (AGMAR)Ежов Евгений (EZHIK)Опоку Сапсон (JUNIOR)Арсланов Амиран (AMA)  122'Алексанян Артак (АРТ)  108'Стукалов Фёдор (ФЕДЯ)Данильянц Максим (ДЕСАНТНИК)  7'Поликарпов Артём (POLIKARP)  14'Деменьшин Антон (АНТОН КРИШТИАНУ)Кузьмичёв Илья (КУЗЯ)
Запасные: Конанков Иван (КОНАНКОВ)Кузнецов Александр (КУЗЕН)Гусев Пётр (GUSEV)Шуляк Данил (ШУЛЯ)  105'Кашин Егор (КАША)Геперидзе Ираклий (ГЕПО)Сычёв Станислав (СТАСИК)Чудаков Михаил (ЧУДО)Налётов Андрей (НЕЛ)Лесив Никита (ЛЕСИВ)Пилиев Ника (НИКА)Акио Денис (ДЕННИС)Колесин Никита (МАЛОЙ)Ткебучава Бессарион (БЕС)Шамин Евгений (J SHAMIN (НЕЙМАР)Будаев Александр (КОНГ)Поповицкий Сергей (POP)  125'Герасимов Алексей (GERA)
Кашеутов Кирилл (KASHEUTOV)Сурков Никита (SURKOV)Долгушин Михаил (DOLGUSHIN)Четвергов Георгий (GEO DIGA)Хатаженков Владислав (VLAD)  24'Василенко Сергей (VASILENKO)Деметрадзе Дато (DATO)Шеренков Евгений (SHERENKOV)Горбанец Андрей (GARBA)  96'Климов Михаил (KLIM)Григорян Артак (АРТ)
Запасные: Князев Никита (KNYAZEV)Федотов Никита (N1CKS0N_)Манаков Степан (MANAKOV)Горин Алексей (GORIN)Кокенко Виталий (KOKENKO)Иванов Максим (MAISON)Хамзин Дамир (KHAMZA)Польщиков Никита (POLSHIK)Комушев Дорджи (SON)Кузнец Егор (KUZNETS)Анохин Илья (@DROPILYA)Насонкин Илья (NASON)Жарков Андрей (ZHAR)Денисов Егор (DENISOV)Евневич Евгений (EVNEVICH)Нагучев Роман (VAN DER NAG)Моссаковский Михаил (MOSS)Палагута Дмитрий (PALAGUTA)Епихин Антон (EPIKHA)
11 июня.

 

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ФК БЕЙ БЕГИ ФК МАТЧ
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