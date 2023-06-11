Гол Криштиану позволил ФК «Бей Беги» стать последним четвертьфиналистом Медиалиги

В заключительном матче стадии 1/8 финала Медиалиги встретились команды «Бей Беги» и «Матч». Первый тайм едва не завершился со счётом 0:0, но всё же номинальные хозяева его выиграли после точного удара Фёдора Стукалова метров с 25 в девятку. Только возобновилась игра после паузы, и Андрей Горбанец подобрал мяч и эффектно пробил метров с 15 в самый угол. Но очень быстро «Матч» пропустил в ответ, прошла диагональ на правый край вратарской, и Сергей Поповицкий вколотил мяч в сетку. В концовке «Матч» реализовал пенальти - 2:2. Но последнее слово осталось за соперником, Антон Деменьшин (Антон Криштиану) вырвал победу для «Бей Беги». Его финты в штрафной перед разящим ударом были крайне эффектными.

В итоге 3:2, и «Бей Беги» сыграет в 1/4 финала против «Сахалинца».