ФК 10 выбил «Народную команду» из плей-офф Медиалиги

В третьем матче дня на стадии 1/8 финала Медиалиги встречались «Народная команда» и ФК 10. В первом тайме номинальные хозяева получили право на пенальти за толчок в спину, но судья все же отменил свое решение. Перед уходом на перерыв «Народная команда» осталась в меньшинстве. В середине второго тайма Павел Голышев получил передачу с правого фланга и метров с 15 в касание несильно, но точно пробил впритирку с дальней штангой. Под финальный свисток точку поставил Александр Круподёр ударом метров с 40 за шиворот голкиперу. Но гол отменили из-за нарушения в начале контратаки.
В итоге победа 1:0 приносит ФК 10 право сыграть в четвертьфинале против 2DROTS.
Протокол игры
|53'Голышев Павел (ГОЛЫШ) (0:1)
Пчельников Владислав (ПЧЕЛЬНИКОВ)•Мелёшин Алексей (МЕЛЁХА)•Феофилактов Кирилл (FEOFILAKTOV)•Винниченко Валя (ВИННИЧЕНКО)•Киселёв Никита (KISA)•Мухутдинов Максим (ФЛЭШ)•Шишкин Роман (SHISHKIN)•Рыжков Владислав (RYZHKOV)•Митрога Дмитрий (MITROGA) 37'• 43'Вавилов Иван (STRONG)•Прудников Александр (PRUDNIKOV)
Запасные: Кулешов Михаил (КУЛЕШОВ)•Косоногов Павел (PABLO)•Николаев Дмитрий (NIKOLAEV)•Данченков Никита (DANTE)•Якин Александр (ЯКИН)•Орехов Кирилл (OREX)•Крапивников Михаил (MIKE)•Щепетинников Иван (ФЕРНОНДИНЬО)•Андрюхин Александр (WISH)•Ханжов Игорь (ОТЕЦ)•Соломин Дмитрий (СОЛОМА)•Кузьмичев Владислав (KUZMICHEV)•Михалин Андрей (МУХА)•Лещенко Илья (LESCH)•Ковалёва Светлана (DUMICH)
Кырнац Георгий (ЖОРА)•Косоруков Андрей (КОС)•Цыбиков Александр (ЦЫБА)•Грек Максим (GREK)•Гусев Иван (GUS')•Мишин Дмитрий (MISHIN)•Тен Пётр (Тен)•Беломытцев Андрей (БЕЛЫЙ)•Вульфов Александр (VULF)•Голышев Павел (ГОЛЫШ)•Ласийчук Богдан (БОГДАН)
Запасные: Федотов Владислав (ПАУК)•Озеров Степан (IDOLO)•Абовян Мартун (МАРТУН)•Скворцов Дмитрий (СКВОРЕЦ)•Майга Мохамед (МО МАИГА)•Гололобов Максим (ЛОБСТЕР)•Гаракоев Сейт-Даут (ГАРАКОЕВ)•Лукьянов Дмитрий (LUKIAN ЛУКЬЯН)•Киреев Игорь (КИРЕЙ KIREY)•Данилов Владислав (CUBA)•Цай Вадим (ЦАЙ)•Мусагалиев Азамат (МЕССИГАЛИЕВ)•Абрамов Иван (АБРАМОВ)•Круподер Александр (КРУПА)
11 июня.
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