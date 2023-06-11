ФК 10 выбил «Народную команду» из плей-офф Медиалиги

В третьем матче дня на стадии 1/8 финала Медиалиги встречались «Народная команда» и ФК 10. В первом тайме номинальные хозяева получили право на пенальти за толчок в спину, но судья все же отменил свое решение. Перед уходом на перерыв «Народная команда» осталась в меньшинстве. В середине второго тайма Павел Голышев получил передачу с правого фланга и метров с 15 в касание несильно, но точно пробил впритирку с дальней штангой. Под финальный свисток точку поставил Александр Круподёр ударом метров с 40 за шиворот голкиперу. Но гол отменили из-за нарушения в начале контратаки.

В итоге победа 1:0 приносит ФК 10 право сыграть в четвертьфинале против 2DROTS.