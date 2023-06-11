«Амкал» едва не проиграл «Дружине» в формате 11 на 9

Во втором матче дня в Медиалиге играли «Амкал» и «Дружина» в споре за право пробиться в четвертьфинал. В конце первого тайма Владислав Коротаев не реализовал выход один на один с голкипером, но на добивании при помощи рикошета отличился Анатолий Катрич. Сразу после перерыва соперник отыгрался после подачи углового, на «втором этаже» здорово сыграл Кинг Узома-Роланд. «Амкал» ответил результативным ударом головой от Коротаева. И тут же «Дружина» осталась в меньшинстве, но сравняла счет - Кинг отобрал мяч у голкипера, а Даниил Бухаров поразил пустые ворота. В конце второго тайма «Дружина» осталась вдевятером, но забила в третий раз. После углового мяч метался у ворот «Амкала», и Данила Якименко попал в цель. Но это еще не победа, так как «Дружина» пропустила в третий раз - подача от лицевой линии, и Руслан Имаев головой вырвал ничью для «Амкала» - 3:3.

В серии послематчевых ударов победил «Амкал» - 5:3. Его следующий соперник - «БроукБойз».