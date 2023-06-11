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Медийная футбольная лига (МФЛ)

«Амкал» едва не проиграл «Дружине» в формате 11 на 9

11 Июня 2023 • 17:27 Комментировать
ФК Амкал
3:3
ФК Дружина
окончен после пенальти

Во втором матче дня в Медиалиге играли «Амкал» и «Дружина» в споре за право пробиться в четвертьфинал. В конце первого тайма Владислав Коротаев не реализовал выход один на один с голкипером, но на добивании при помощи рикошета отличился Анатолий Катрич. Сразу после перерыва соперник отыгрался после подачи углового, на «втором этаже» здорово сыграл Кинг Узома-Роланд. «Амкал» ответил результативным ударом головой от Коротаева. И тут же «Дружина» осталась в меньшинстве, но сравняла счет - Кинг отобрал мяч у голкипера, а Даниил Бухаров поразил пустые ворота. В конце второго тайма «Дружина» осталась вдевятером, но забила в третий раз. После углового мяч метался у ворот «Амкала», и Данила Якименко попал в цель. Но это еще не победа, так как «Дружина» пропустила в третий раз - подача от лицевой линии, и Руслан Имаев головой вырвал ничью для «Амкала» - 3:3.

В серии послематчевых ударов победил «Амкал» - 5:3. Его следующий соперник - «БроукБойз».

Протокол игры  
ФК Амкал

3:3

(пен. 5:3)

ФК Дружина
(1:0) Катрич Анатолий (KATRICH)38'  
  52'Узома-Роланд Кинг (KING) (1:1)
(2:1) Коротаев Владислав (KARAT)55'  
  65'Бухаров Даниил (БУХАР) (2:2)
  90'Акименко Данила (АКИМ) (2:3)
(3:3) Имаев Руслан (IMAEV)90'  
Маслов Фёдор (FEDOS)Кузькин Дмитрий (KUZ9)Маричев Евгений (MARICHEV)Шурыгин Илья (NAEMNIK)Имаев Руслан (IMAEV)Катрич Анатолий (KATRICH)Салимов Роман (SALIM)Прокопьев Михаил (PROKOP)Дубчак Никита (DUBINHO)Лобкарев Владимир (KENT)Коротаев Владислав (KARAT)
Запасные: Спиряков Евгений (SPIRYAKOV)Булаев Виталий (BULA)Маменко Александр (MAMENKO)Малофеев Евгений (MALOFEY)Карамянц Феликс (FELIX)Петровский Антон (УКОЛ)Воронин Филипп (PHIL VORONIN)Баранов Иван (BARA)Коробов Григорий (ГРИНЯ)Алёшин Андрей (SIBSKANA)Клёнов Антон (KLEN)Бреднев Иван (MLECHNY)Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)Товмасян Эрик (PROFIK)Плетнёв Артемий (FORZOREZOR)Попков Герман (GERMAN EL CLASSICO)Карпов Антон (CHUZHOY)Гасилин Алексей (GASGOLLDER)Дубников Кирилл (DUB)
Ушаков Виталий (УШАК)Багдасаров Эдуард (BAGDASAR)Дидье Амаду Идрисса (AAMADY)Колычев Сергей (КОЛЫЧЕВ)  39'  80'Калмыков Артём (КАЛМЫК)Стогов Максим (STOG)Акименко Данила (АКИМ)Узома-Роланд Кинг (KING)Бухаров Даниил (БУХАР)Манько Валерий (МАНЬКО)  9'  58'Зюкин Даниил (ЗЮКА)
Запасные: Плаксин Алексей (ПЛАКСИН)Дружинин Егор (ДРУЖИНИН)Кофи Киммих (ФРИМПОНГ)Кило Сергей (КИЛО)Скелли Аппиа (SKELLY)Мухутдинов Альмир (АЛЯ)Новик Александр (НОВИК)Чоладзе Джемали (ЛЕВА)Лямцев Роман (ЛЯМЦЕВ)Ескин Евгений (ЕС)Алумона Александр (АЛУМОНА)Ванцов Сергей (ВАНСЕН)Лозовой Антон (TONYLOZ)Да-Силва Эрикйано (ERIKYANO)Добронравов Виктор (ДОБРОНРАВОВ)
11 июня.

 

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