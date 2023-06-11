«Родина Медиа» разгромила «Титан» в матче Медиалиги

В воскресенье состоялся матч 1/8 финала Медиалиги. На поле в Одинцово вышли «Родина Медиа» и «Титан». На 19-й минуте Никита Маляров вывел «Родину» вперёд ударом с правого края штрафной в дальнюю девятку. Довольно быстро Артур Газданов с пенальти удвоил перевес своей команды, пробив низом в левый угол ворот, а голкипер запоздал с броском не выручил. Газданов оформил дубль после перерыва, использовав оперативный простор. Удар с левого угла штрафной в дальнюю нижнюю часть ворот был сильным, точным и результативным.

Соперником «Родины Медиа» в четвертьфинале станет клуб Goats.