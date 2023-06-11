«Родина Медиа» разгромила «Титан» в матче Медиалиги

В воскресенье состоялся матч 1/8 финала Медиалиги. На поле в Одинцово вышли «Родина Медиа» и «Титан». На 19-й минуте Никита Маляров вывел «Родину» вперёд ударом с правого края штрафной в дальнюю девятку. Довольно быстро Артур Газданов с пенальти удвоил перевес своей команды, пробив низом в левый угол ворот, а голкипер запоздал с броском не выручил. Газданов оформил дубль после перерыва, использовав оперативный простор. Удар с левого угла штрафной в дальнюю нижнюю часть ворот был сильным, точным и результативным.
Соперником «Родины Медиа» в четвертьфинале станет клуб Goats.
Протокол игры
|(1:0) Маляров Никита (АРАГОН)19'
|(2:0) Газданов Артур (ГАЗДАНОВ)29'
|(3:0) Газданов Артур (ГАЗДАНОВ)58'
Сухоносов Никита (SUKHONOSOV)•Степанов Степан (ДЯДЯ СТЕПА)•Пустовит Валерий (ПУСТОВИТ)•Вяткин Артём (ВЯТЫЧ)•Рустамов Гасан (GAS)•Тарасов Дмитрий (TARASOV)•Оленченко Владимир (OLENCHENKO)•Маляров Никита (АРАГОН)•Ндонгмо Делио (ALEX)•Газданов Артур (ГАЗДАНОВ)• 17'Пичугин Максим (ПИЧА)
Запасные: Рощин Александр (ROSHCHIN)•Абоубакар Мусса (MOUSSA)•Гудаева Эля (GUDAEVA)•Шлёнкин Егор (EGA)•Дорофеев Никита (ДОРОФЕЕВ)•Витвицкий Даниил (VITVA)•Тарасов Александр (T-KILLAH)•Абдельааль Ахмед (OZOO')•Воронин Михаил (ВОРОНИН)•Демидов Глеб (ХЛЕБ)•Давыдов Денис (SUETA)•Блатов Виктор (BLATOV)•Титов Андрей (HUNTER)•Шулая Ладо (LADO)•Будаков Александр (РИЕЛТОР)•Шишов Дмитрий (SHISHA)•Поникаров Артём (PANYA)
Лукичев Василий (JLYKU4)•Харламов Сергей (KHARLAMOV)•Курбанов Шамиль (SHAMIL)•Пискунов Антон (PISKUNOV)•Шустиков Сергей (SHUST)•Бирюков Кирилл (BIRYA)•Шахбанов Гамид (GAMA)•Лушников Дмитрий (LUSHNIKOV)•Белозёрцев Геннадий (GENDUZI)•Комисов Виталий (KOMISOV)• 63'Кутузов Сергей (KUTUZ)
Запасные: Зайка Денис (ZAY)•Кашакашвили Гиоргий (KSKSHVL)•Шепляков Александр (SHEPLYAKOV)•Кузьмин Артём (KUZYA)•Медоев Богдан (BAGA)•Кожемякин Дмитрий (KOZHEMYAKIN)•Тавузян Артур (TAVUZIAN)•Архипов Артём (ARKHIPJR)•Скоропупов Илья (SKOROPUPOV)•Зуев Артём (ZUZU)•Шестаков Кирилл (SHEST 2.0)•Кашин Даниил (KASHA)•Киселёв Алексей (KISELEV)•Корешков Денис (D. ANDREEVIC)•Латышев Иван (LATYSH)•Марутян Эдгар (IMPERA)
11 июня.
Бан пользователя