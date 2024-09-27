Экс-игрок «Баварии» Санта Крус установил рекорд, забив в 43 года

Нападающий Роке Санта Крус продолжает играть и забивать в 43-летнем возрасте.

Именитый парагваец, выступающий на родине за «Либертад», отличился в матче 1/4 финала Копа Судамерикана против «Крузейро» (1:1). Согласно данным MisterChip, Санта Крус стал самым возрастным голеадором в истории турнира – 43 года и 41 день. Форвард обошёл прежнего рекордсмена Ричарда Пельехеро, забивавшего в возрасте 43 лет и 30 дней.

Подвиг Роке Санта Круса не помог «Либертаду» пройти дальше: «Крузейро» выиграл противостояние со счётом 3:1 по сумме двух встреч.

Санта Крус известен в Европе по выступлениям за «Баварию», «Блэкберн», «Манчестер Сити» и «Малагу».