Известно место сборной России в новом рейтинге ФИФА

Опубликована обновленная версия рейтинга ФИФА. Сборная России продолжает оставаться на 38-м месте. На счету подопечных Валерия Карпина 1495,53 балла, сообщается на официальном сайте организации.

Российская команда отстранена от международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. В марте сборная России провела две товарищеские встречи – против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Лидером рейтинга является сборная Аргентины. Вторую строчку занимает Франция, а топ-3 замыкает Бразилия. В топ-10 также попали: Англия, Бельгия, Хорватия, Нидерланды, Италия, Португалия и Испания.