Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»

оценил решение провести товарищеский матч между национальными командами России и Катара.

- Сборная Катара - достойный соперник для команды Валерия Карпина?

- Мне кажется, у нас сегодня просто нет выбора. Если бы мы говорили о выборе между Бразилией и Катаром, я бы выбрал первое. На сегодняшний день нам остаётся отблагодарить Катар за то, что он принял наше предложение. Катар даёт возможность показать сборной, что она жива.

- Вам кажется, что Катар по уровню выше условного Ирана, Ирака и Таджикистана?

- Их немного сложно сопоставлять. Наверное, Иран сильнее Катара, а сборные Ирака и Таджикистана послабее.

- Карпину надо задействовать реально сильнейших игроков страны, чтобы одержать победу в этом матче?

- Не было такого, что Карпин вызывал всех подряд. Он вызывал тех, кто соответствовал уровню сборной на тот момент. Думаю, тренерский штаб нашей сборной имеет четкое представление об уровне всех игроков, которые прошли через команду. Думаю, на игру с Катаром Карпин вызовет лучших со своей точки зрения игроков.