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Селюк — о матче с Катаром: «Такие встречи с иностранными партнёрами - это политический акт» эксклюзив

09 Июля 2023 • 18:52 Комментировать

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

- Вы считаете сборную Катара достойным спарринг-партнёром?

- На сегодняшний день это точно лучше, чем ничего. Главное, чтобы футболисты играли на результат, а не просто принимали участие в дружеских матчах, которые заканчиваются ничейным результатом. Например, как это получилось в матче с Ираном. Сама игра мне не очень понравилась. Если футболисты не попадают в ворота с двух метров, меня это напрягает.

- Вам кажется, что Катар по уровню ниже Ирана?

- Однозначно ниже. На чемпионате мира катарцы проиграли все три матча, вот вам и ответ. Уровень Катара очень низкий, несмотря на то, что в страну приглашают иностранных специалистов. Сборная Ирана точно сильнее сборной Катара. Российские клубы играли с катарскими командами, всегда громили соперников. Положа руку на сердце, сборная России должна отыгрывать Катар со счётом 5:0.

- В целом как вы относитесь к организации таких товарищеских матчей?

- Все эти товарищеские матчи выглядят странно. Такие встречи с иностранными партнёрами - это политический акт. Они ничего не значат со спортивной точки зрения, мне такое не нравится. Я за спорт вне политики.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Селюк Сборная Катара Сборная Ирана
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