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Масалитин — о матче с Катаром: «Надо выходить на поле и крупно побеждать» эксклюзив

09 Июля 2023 • 18:15 Комментировать

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»
оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

- Сборная Катара - достойный соперник для команды Валерия Карпина?

- На безрыбье и рак рыба. У нас нет выбора, мы соглашаемся на всё. К этим матчам надо относиться максимально профессионально и замотивированно, это лишний повод засветить себя. Приехали, вышли на поле, показали уровень и спокойно уехали.

- Вам кажется, что сборная Катара по уровню сопоставима с предыдущими соперниками сборной России?

- Возможно, Катар схож по уровню с Ираном и Ираком. В любом случае надо выходить на поле и крупно побеждать.

- Для победы надо привлечь к игре самый боеспособный состав или хватит экспериментального?

- Зависит от того, какие цели ставит перед собой Карпин. Если он хочет играть на победу, то, конечно, надо собрать максимально боеспособный коллектив.

- Как вы для себя объясняете мотив проведения таких матчей?

- Сборная в любом случае должна собираться и играть, а ещё показывать ФИФА и УЕФА то, что ещё остались иностранные команды, которые согласны с нами встречаться.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сборная Катара Валерий Масалитин
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