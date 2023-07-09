Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

- Вы думаете, что Катар - достойный соперник для сборной России?

- В нашей ситуации однозначно да. Почему бы и не сыграть со сборной Катара? Достойный соперник на сегодняшний день.

- Вам кажется, что Катар сопоставим по уровню со сборными Ирана и Ирака?

- Наверное, между этими командами есть небольшая разница, но она некритична. Болельщики ожидали от Катара более яркого выступления на мундиале, так что, наверное, команда будет пытаться реабилитироваться в следующих матчах.

- Думаете, Карпин вызовет на сентябрьский сбор сильнейших?

- Думаю, он уже оценил наш молодой резерв в прошлых матчах. На эту игру буду ждать более-менее состав сильнейших футболистов страны.