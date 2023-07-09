Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Центральной Азии

Радченко: Катар - достойный соперник для сборной России эксклюзив

09 Июля 2023 • 17:18 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

- Вы думаете, что Катар - достойный соперник для сборной России?

- В нашей ситуации однозначно да. Почему бы и не сыграть со сборной Катара? Достойный соперник на сегодняшний день.

- Вам кажется, что Катар сопоставим по уровню со сборными Ирана и Ирака?

- Наверное, между этими командами есть небольшая разница, но она некритична. Болельщики ожидали от Катара более яркого выступления на мундиале, так что, наверное, команда будет пытаться реабилитироваться в следующих матчах.

- Думаете, Карпин вызовет на сентябрьский сбор сильнейших?

- Думаю, он уже оценил наш молодой резерв в прошлых матчах. На эту игру буду ждать более-менее состав сильнейших футболистов страны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Радченко Сборная Катара Сборная Ирана Сборная Ирака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сент-Джордж Уиллауонг Сент-Джордж Уиллауонг
Норт Стар Норт Стар
2
2
Видео
Окончен
Maroochydore FC
Таринга Роверс Таринга Роверс
2
3
Видео
Окончен
Ноттс Ко (жен)
Милтон Кейнс Донс (жен)
0
6
Видео
Окончен
Монтроз (жен) Монтроз (жен)
Партик Тисл (жен) Партик Тисл (жен)
1
3
Видео
09.07.23 в 23:00
США (жен) США (жен)
Уэльс (жен) Уэльс (жен)
Видео
10.07.23 в 13:00
Вьетнам (жен) Вьетнам (жен)
Новая Зеландия (жен) Новая Зеландия (жен)
Видео
Все матчи
Новости
02 Июля
14:40 · Кубок Центральной Азии
Шевченко: «Россияне и белорусы не должны выступать на международных турнирах»
01 Июля
16:46 · Кубок Центральной Азии
Самедов — о победе над Испанией на ЧМ-2018: «Гуляла вся страна»
30 Июня
16:04 · Кубок Центральной Азии
Павлюченко: «Хиддинк – тот тренер, который не мешал нам играть»
29 Июня
10:35 · Кубок Центральной Азии
В Венгрии объяснили, почему сборная не будет играть с Россией товарищеский матч
25 Июня
21:09 · Кубок Центральной Азии
Писарский: Карпин тебя направляет и даёт опыт, с ним приятно работать
16:44 · Кубок Центральной Азии
Писарский: «Было приятно находиться в сборной России»
13:17 · Кубок Центральной Азии
Рианчо объяснил, почему европейские сборные не хотят играть с Россией
23 Июня
14:15 · Россия. Премьер-лига
«Дыма без огня не бывает»: Гранат высказался о возможном возвращении России в международный футбол
13:57 · Кубок Центральной Азии
Булыкин: «Матч между Россией и Бразилией возможен»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Верю в возвращение российского футбола на международный уровень»
13:06 · Кубок Центральной Азии
Радченко оценил вероятность матча Россия - Бразилия
11:39 · Кубок Центральной Азии
В РФС рассказали об организации матча Россия - Бразилия
21 Июня
20:42 · Кубок Центральной Азии
Хиддинк заявил, что сборная России — одна из лучших команд, с которой он работал
18:09 · Кубок Центральной Азии
​Левников высказался о работе на финале Кубка Центральной Азии
17:33 · Кубок Центральной Азии
​В РФС довольны работой Левникова на Кубке Центральной Азии
Все новости