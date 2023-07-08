Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что сборная России проведет товарищеский матч против Катара.

«Это очень хорошая новость. Нужно играть больше товарищеских матчей. Мы перед чемпионатом мира 1966 года уезжали в Южную Америку и играли там порядка 15 товарищеских матчей за месяц. Причем играли со всеми. Был матч со сборной полиции Сан-Пауло даже. Они нас попросили сыграть, и мы с радостью приняли предложение. Потому что это в любом случае лучше, чем тренировка.

Лучшая тренировка - это игра. Во время игры создаётся множество позиций, которые ты запоминаешь. А во время тренировки такие позиции создавать очень сложно. Поэтому чем больше играешь, тем лучше мозг работает во время важных игр. Он действует в каких-то моментах на автомате, потому что такие ситуации уже отложились в голове. Тренировки - это тоже, безусловно, хорошо, там прорабатывается физика, техника, но нужно и играть много», - сказал Пономарёв.