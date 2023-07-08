Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

- Думаете сборная Катара соответствует уровню сборной России?

- Нам тут не до жира. Кто соглашается, с тем и надо играть. Катарцы выдали пару зрелищных матчей на чемпионате мира. Учитывая, что мы не можем обыграть наши бывшие союзные республики, это неплохой вариант. Тем более, будут играть в Дохе. Небольшое заграничное турне. Рушится миф о том, что весь мир против нас. Лишь бы не получилась так же, как с Камеруном и с Боснией, хотя вряд ли на Катар можно надавить так же, как на боснийцев.

- Как вы думаете, Катар по уровню выше, чем те же Иран и Ирак?

- Наверное, Иран и Ирак всё же немного повыше уровнем, но у Катара точно выше уровень, чем у той же Киргизии. Слава Богу, что с нами вообще хоть кто-то играет.

- Думаете, надо будет использовать самый боеспособный состав?

- Многое будет зависеть от того, какую задачу будет ставить перед собой Карпин. Ехать и разгромно обыгрывать гостей, наверное, не совсем корректно (смеётся). Могут в следующий раз и не позвать. Здесь масса нюансов. Зависит от того, какие задачи будут стоять перед командой.