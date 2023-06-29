В Венгрии объяснили, почему сборная не будет играть с Россией товарищеский матч

Представитель Федерации футбола Венгрии Герго Шабо высказался о возможном товарищеском поединке против национальной команды России.

«У нас уже забронированы все наши дни в рамках игр ФИФА - матчи квалификации Евро-2024 и товарищеские встречи. Согласно календарю, мы не сможем организовать встречу со сборной России в сентябре», - передает слова пресс-секретаря Федерации издание Sport24.

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров из-за политической ситуации в мире. В марте подопечные Валерия Карпина провели две товарищеские встречи – против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).