Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Центральной Азии

В Венгрии объяснили, почему сборная не будет играть с Россией товарищеский матч

29 Июня 2023 • 10:35 Комментировать

Представитель Федерации футбола Венгрии Герго Шабо высказался о возможном товарищеском поединке против национальной команды России.

«У нас уже забронированы все наши дни в рамках игр ФИФА - матчи квалификации Евро-2024 и товарищеские встречи. Согласно календарю, мы не сможем организовать встречу со сборной России в сентябре», - передает слова пресс-секретаря Федерации издание Sport24.

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров из-за политической ситуации в мире. В марте подопечные Валерия Карпина провели две товарищеские встречи – против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Венгрии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.06.23 в 22:00
Испания (жен) Испания (жен)
Панама (жен) Панама (жен)
1.02 18.00 45.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Июня
10:35 · Кубок Центральной Азии
В Венгрии объяснили, почему сборная не будет играть с Россией товарищеский матч
25 Июня
21:09 · Кубок Центральной Азии
Писарский: Карпин тебя направляет и даёт опыт, с ним приятно работать
16:44 · Кубок Центральной Азии
Писарский: «Было приятно находиться в сборной России»
13:17 · Кубок Центральной Азии
Рианчо объяснил, почему европейские сборные не хотят играть с Россией
23 Июня
14:15 · Россия. Премьер-лига
«Дыма без огня не бывает»: Гранат высказался о возможном возвращении России в международный футбол
13:57 · Кубок Центральной Азии
Булыкин: «Матч между Россией и Бразилией возможен»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Верю в возвращение российского футбола на международный уровень»
13:06 · Кубок Центральной Азии
Радченко оценил вероятность матча Россия - Бразилия
11:39 · Кубок Центральной Азии
В РФС рассказали об организации матча Россия - Бразилия
21 Июня
20:42 · Кубок Центральной Азии
Хиддинк заявил, что сборная России — одна из лучших команд, с которой он работал
18:09 · Кубок Центральной Азии
​Левников высказался о работе на финале Кубка Центральной Азии
17:33 · Кубок Центральной Азии
​В РФС довольны работой Левникова на Кубке Центральной Азии
20 Июня
20:42 · Кубок Центральной Азии
Гол Азмуна позволил сборной Ирана выиграть Кубок Центральной Азии
16:40 · Кубок Центральной Азии
Наставник сборной Ирана хочет провести ещё один матч против сборной России
12:38 · Кубок Центральной Азии
Магкеев — о Карпине: «Он как старший брат»
Все новости