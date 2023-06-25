Писарский: Карпин тебя направляет и даёт опыт, с ним приятно работать

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился комментарием о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Карпин — очень приятный человек и хороший специалист. В чем это проявляется? Он с одной стороны как друг, с другой — как тренер, с третьей — как тот человек, который тебя направляет», — приводит слова Писарского «Чемпионат».

Футболист отметил, что с Карпиным приятно работать, и он надеется увидеться с ним в ближайшем будущем.

27-летний Писарский дебютировал в национальной команде в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0). На данный момент это было единственное появление нападающего в сборной.