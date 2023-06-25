Писарский: «Было приятно находиться в сборной России»

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился комментарием о времени, которое он провёл в расположении сборной России.

«Все положительные слова, которые есть в этом мире — вот так опишу нашу сборную. Было приятно там находиться: хороший тренер и хорошие игроки», — приводит слова Писарского «Чемпионат».

Футболист заявил, что будет стараться, чтобы снова попасть в состав национальной команды.

В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и стал автором четырех голевых передач.

Помимо этого, на счету Писарского одна игра в сборной России, в которой он не отметился результативными действиями.