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Кубок Центральной Азии

Рианчо объяснил, почему европейские сборные не хотят играть с Россией

25 Июня 2023 • 13:17 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о потенциальных товарищеских матчах сборной России.

«Глупо предполагать, что хотя бы одна европейская сборная согласится сыграть товарищеский матч с Россией. Все боятся санкций за встречу с командой России в нынешних обстоятельствах», - приводятся слова Рианчо на станицах издания «РБ Спорт».

В этом году сборная России провела два товарищеских поединка. Подопечные Валерия Карпина расписали мировую с Ираном (1:1) и отпраздновали победу над Ираком (2:0). В прошлом году россияне сыграли три спарринга вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Рауль Рианчо
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