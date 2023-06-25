Рианчо объяснил, почему европейские сборные не хотят играть с Россией

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о потенциальных товарищеских матчах сборной России.

«Глупо предполагать, что хотя бы одна европейская сборная согласится сыграть товарищеский матч с Россией. Все боятся санкций за встречу с командой России в нынешних обстоятельствах», - приводятся слова Рианчо на станицах издания «РБ Спорт».

В этом году сборная России провела два товарищеских поединка. Подопечные Валерия Карпина расписали мировую с Ираном (1:1) и отпраздновали победу над Ираком (2:0). В прошлом году россияне сыграли три спарринга вничью.