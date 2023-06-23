Булыкин: «Матч между Россией и Бразилией возможен»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о возможной организации спарринга между национальными сборными России и Бразилии.

«Матч между Россией и Бразилией возможен. Если мы будем проводить матчи с такими соперниками, то это супервозможность для болельщиков получить удовольствие от международного футбола», - приводятся слова Булыкина на страницах издания «РБ Спорт».

В настоящий момент российские сборные и клубы изолированы от международных соревнований. Такое решение в феврале прошлого года вынесли ФИФА и УЕФА.