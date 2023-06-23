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Радченко оценил вероятность матча Россия - Бразилия

23 Июня 2023 • 13:06 Комментировать

Экс-футболист сборной России Дмитрий Радченко поделился мыслями касательно возможного товарищеского матча против национальной команды Бразилии.

«Матч возможен - совсем недавно я был в Бразилии, там проходил турнир, где участвовала юношеская сборная России. У меня была встреча с людьми из Федерации футбола Бразилии. Они очень позитивно настроены по поводу сотрудничества с Россией», - передает слова Радченко издание «РБ Спорт».

Сборная России отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. В этом году подопечные Валерия Карпина сыграли два товарищеских матча – против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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Сборная Бразилии Сборная России Дмитрий Радченко
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