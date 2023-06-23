В РФС рассказали об организации матча Россия - Бразилия

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов дал комментарий касательно возможной организации товарищеского матча против национальной команды Бразилии.

«Находимся в стадии переговоров. Это не на сентябрь, а на более длительную перспективу. Очень сложные переговоры. Пытаемся сделать возможным проведение такого матча. Но коллеги сказали, что давайте возьмём паузу», - приводит слова Митрофанова издание «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим подопечные Валерия Карпина могут проводить только товарищеские матчи. В последнем спарринге россияне обыграли Ирак со счетом 2:0.