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Хиддинк заявил, что сборная России — одна из лучших команд, с которой он работал

21 Июня 2023 • 20:42 Комментировать

Известный тренер Гус Хиддинк вспомнил период работы в сборной России.

«Я до сих пор горжусь той самой своей командой. Игроки сборной России играли просто в невероятный футбол! С уверенностью могу сказать, что сборная России — одна из лучших команд, которой я управлял», — приводит слова Хиддинка издание «Чемпионат».

Напомним, 76-летний нидерландский специалист был главным тренером сборной России с 2006 по 2010 год. Вместе с ним национальная команда стала обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы в 2008 году. По сей день это лучший результат сборной России на международных турнирах
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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Сборная России
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