​Левников высказался о работе на финале Кубка Центральной Азии

Арбитр Кирилл Левников дал комментарий по поводу своей работы на Кубке Центральной Азии. На турнире Левников отработал на двух матчах, в частности на финале, в котором сборная Ирана обыграла Узбекистан с минимальным счётом 1:0.

«Очень рад, что мне доверили работу на финальном матче турнира. На стадионе была отличная атмосфера, матч посетили более 35 тыс. зрителей. Большое спасибо Равшану Ирматову и CAFA за такую возможность. Надеюсь, что российские арбитры в новом сезоне будут чаще работать на международных матчах, это отличный опыт и практика», - сказал Левников, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что российские рефери не получают назначения на официальные международные турниры в Европе после внедрения санкций. Ранее Сергей Карасёв, например, регулярно работал на турнирах УЕФА, в том числе на матче за Суперкубок УЕФА в 2021 году.