Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Центральной Азии

​В РФС довольны работой Левникова на Кубке Центральной Азии

21 Июня 2023 • 17:33 Комментировать

Кирилл Левников отработал на двух матчах Кубка Центральной Азии, в том числе на финале между сборными Узбекистана и Ирана. Комментарий на этот счёт дал Павел Каманцев, который возглавляет департамент судейства Российского футбольного союза.

По словам Каманцева, в РФС очень довольны тем, что Каманцев поработал на финале международного турнира. Каманцев отметил, что российские арбитры уже стали забывать эмоции от работы на международной арене. Представитель РФС надеется на то, что рефери из России будут чаще работать на рубежом.

«Безусловно, эта работа поможет Кириллу стать более качественным арбитром, сделать соответствующие выводы из матчей, которые он обслужил. Будем надеяться, что этот турнир и этот вызов будут не исключением, а наоборот, развивающейся практикой работы наших арбитров за рубежом», - сказал Каманцев, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в финале Кубка Центральной Азии Иран обыграл Узбекистан со счётом 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Кирилл Левников Павел Каманцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ФК Амкал ФК Амкал
ФК БроукБойз ФК БроукБойз
1
3
Видео
22.06.23 в 03:30
Колумбия (жен) Колумбия (жен)
Панама (жен) Панама (жен)
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Июня
17:33 · Кубок Центральной Азии
​В РФС довольны работой Левникова на Кубке Центральной Азии
20 Июня
20:42 · Кубок Центральной Азии
Гол Азмуна позволил сборной Ирана выиграть Кубок Центральной Азии
16:40 · Кубок Центральной Азии
Наставник сборной Ирана хочет провести ещё один матч против сборной России
12:38 · Кубок Центральной Азии
Магкеев — о Карпине: «Он как старший брат»
19 Июня
16:56 · Кубок Центральной Азии
​Левников будет судить финал Кубка Центральной Азии
16:23 · Таджикистан
​Черевченко может возглавить сборную
17 Июня
13:23 · Кубок Центральной Азии
Габулов: «Сборная России в 2008-м сильнее команды образца 2018 года»
16 Июня
19:53 · Кубок Центральной Азии
Дубль Азмуна помог сборной Ирана разгромить Кыргызстан и выиграть группу
14 Июня
18:09 · Кубок Центральной Азии
Митрофанов: Сборная России может сыграть с африканской сборной
13 Июня
13:38 · Кубок Центральной Азии
Зырянов оценил работу Карпина в сборной России
13:24 · Кубок Центральной Азии
​Левникова назначили на матч Кубка Центральной Азии
08:10 · Кубок Центральной Азии
Колосков рассказал, как относится к матчу Россия - Катар эксклюзив
12 Июня
20:49 · Кубок Центральной Азии
Деменко высказался о матче сборных России и Катара
18:30 · Кубок Центральной Азии
Германия - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
17:03 · Кубок Центральной Азии
Динияр Билялетдинов: «Катар? Любая игра для сборной — полезная»
Все новости