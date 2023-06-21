​В РФС довольны работой Левникова на Кубке Центральной Азии

Кирилл Левников отработал на двух матчах Кубка Центральной Азии, в том числе на финале между сборными Узбекистана и Ирана. Комментарий на этот счёт дал Павел Каманцев, который возглавляет департамент судейства Российского футбольного союза.

По словам Каманцева, в РФС очень довольны тем, что Каманцев поработал на финале международного турнира. Каманцев отметил, что российские арбитры уже стали забывать эмоции от работы на международной арене. Представитель РФС надеется на то, что рефери из России будут чаще работать на рубежом.

«Безусловно, эта работа поможет Кириллу стать более качественным арбитром, сделать соответствующие выводы из матчей, которые он обслужил. Будем надеяться, что этот турнир и этот вызов будут не исключением, а наоборот, развивающейся практикой работы наших арбитров за рубежом», - сказал Каманцев, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в финале Кубка Центральной Азии Иран обыграл Узбекистан со счётом 1:0.