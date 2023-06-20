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Кубок Центральной Азии

Гол Азмуна позволил сборной Ирана выиграть Кубок Центральной Азии

20 Июня 2023 • 20:42 Комментировать
Узбекистан
0:1
Иран
окончен

Подошёл к концу финальный матч Кубка Центральной Азии. За первое место сражались сборные Узбекистана и Ирана.  Уже в дебюте Сердар Азмун получил проникающий пас, убрал вратаря и покатил мяч в сетку, но там был офсайд. Еще один хорошо нам известный игрок, Остон Урунов, мог стать соавтором гола, но его партнер пробил головой в перекладину, к тому же вне игры.

Сразу после перерыва Азмун добился своего, метров с 15 вколотив мяч в сетку ворот противника. Урунов едва не ответил тем же, но не смог пробить вратаря, оказавшись перед ним в гордом одиночестве.

Сборная Ирана выиграла турнир, бронза у Омана, одолевшего Кыргызстан.
Протокол игры

 
Узбекистан0:1Иран
  48'Азмун Сердар (0:1)
Юсупов УткирАлижонов ХожиакбарЭшмуродов УмарСайфиев ФаррухШукуров ОтабекХамробеков ОдилжонМашарипов ДжалолиддинНасруллаев ШерзодАбдуллаев Абдулла IIУрунов ОстонШомуродов Элдор
Запасные: Абдухаликов БобурТургунбаев АзизбекЭркинов ХожиматФайзуллаев АббосбекЭргашев БотиралиЮлдошев ИброгимхалилХусанов АбдукодирЯхшибоев ДжасурбекНематов АбдувохидСаитов ДилшодМозговой АкмалИскандеров Джамшид
Бейранванд АлирезаХаджсафи ЭсханПурлиганджи МортезаКанаани Хоссейн  90'Чешми РузбехРезаэян РаминЭззатоллахи СаидГайеди МехдиТареми МехдиМохеби МохаммадАзмун Сердар
20 июня. Стадион "Миллий (Ташкент)".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Сборная Ирана Сердар Азмун
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