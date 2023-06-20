Гол Азмуна позволил сборной Ирана выиграть Кубок Центральной Азии

Подошёл к концу финальный матч Кубка Центральной Азии. За первое место сражались сборные Узбекистана и Ирана. Уже в дебюте Сердар Азмун получил проникающий пас, убрал вратаря и покатил мяч в сетку, но там был офсайд. Еще один хорошо нам известный игрок, Остон Урунов, мог стать соавтором гола, но его партнер пробил головой в перекладину, к тому же вне игры.
Сразу после перерыва Азмун добился своего, метров с 15 вколотив мяч в сетку ворот противника. Урунов едва не ответил тем же, но не смог пробить вратаря, оказавшись перед ним в гордом одиночестве.
Сборная Ирана выиграла турнир, бронза у Омана, одолевшего Кыргызстан.
Протокол игры
|48'Азмун Сердар (0:1)
Юсупов Уткир•Алижонов Хожиакбар•Эшмуродов Умар•Сайфиев Фаррух•Шукуров Отабек•Хамробеков Одилжон•Машарипов Джалолиддин•Насруллаев Шерзод•Абдуллаев Абдулла II•Урунов Остон•Шомуродов Элдор
20 июня. Стадион "Миллий (Ташкент)".
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