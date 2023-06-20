Наставник сборной Ирана хочет провести ещё один матч против сборной России

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои рассказал, что хотел бы провести ещё один товарищеский матч против сборной России.

Специалист отметил, что российская команда является очень сильной, и это помогло бы его сборной лучше подготовится к Кубку Азии, который состоится в январе следующего года.

«Конечно, мы бы хотели сыграть со всеми сильными командами. Но пока предложений о проведении такого матча не было», - приводит слова Галенои Metaratings.ru.

Напомним, что в товарищеском матче, который состоялся в марте в Тегеране, была зафиксирована результативная ничья со счётом 1:1.