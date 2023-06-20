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Кубок Центральной Азии

Наставник сборной Ирана хочет провести ещё один матч против сборной России

20 Июня 2023 • 16:40 Комментировать

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои рассказал, что хотел бы провести ещё один товарищеский матч против сборной России.

Специалист отметил, что российская команда является очень сильной, и это помогло бы его сборной лучше подготовится к Кубку Азии, который состоится в январе следующего года.

«Конечно, мы бы хотели сыграть со всеми сильными командами. Но пока предложений о проведении такого матча не было», - приводит слова Галенои Metaratings.ru.

Напомним, что в товарищеском матче, который состоялся в марте в Тегеране, была зафиксирована результативная ничья со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана Амир Галенои
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