Магкеев — о Карпине: «Он как старший брат»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился комментарием о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Он общается и шутит со всеми игроками. Не ведет себя, как менеджер. Он больше приближен к команде, общается доступным для нас языком. Карпин как старший брат», — приводит слова Магкеева Sport24.

Напомним, 24-летний футболист первый раз попал в заявку национальной команды на товарищеский матч против Кыргызстана, однако на поле он так и не появился.

В минувшем сезоне Магкеев принял участие в 26 матчах за московский «Локомотив» и не отметился результативными действиями.