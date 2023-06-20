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Магкеев — о Карпине: «Он как старший брат»

20 Июня 2023 • 12:38 Комментировать

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился комментарием о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Он общается и шутит со всеми игроками. Не ведет себя, как менеджер. Он больше приближен к команде, общается доступным для нас языком. Карпин как старший брат», — приводит слова Магкеева Sport24.

Напомним, 24-летний футболист первый раз попал в заявку национальной команды на товарищеский матч против Кыргызстана, однако на поле он так и не появился.

В минувшем сезоне Магкеев принял участие в 26 матчах за московский «Локомотив» и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Карпин Сборная России Станислав Магкеев
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