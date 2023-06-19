​Левников будет судить финал Кубка Центральной Азии

Во вторник состоится финальный матч Кубка Центральной Азии между сборными Узбекистана и Ирана. На этой игре будет работать судейская бригада из России во главе с Кириллом Левниковым. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбола Центральной Азии.

Ранее бригада Кирилла Левникова на турнире в Центральной Азии отработала на матче между сборными Омана и Таджикистана.

Напомним, что приглашение на этот турнир получала и национальная сборная России. Тем не менее, в РФС решили отказаться, взвесив плюсы и минусы.