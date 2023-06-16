Дубль Азмуна помог сборной Ирана разгромить Кыргызстан и выиграть группу

Сборные Кыргызстана и Ирана играли за первое место в группе на Кубке Центральной Азии. Ранее команды обыграли Афганистан и подошли к заключительному поединку с тремя очками в активе. Борьбы как таковой не получилось. За 32 минуты в середине матча Мехди Тареми оформил хет-трик, а Сердар Азмун отметился двумя мячами. У соперника гол престижа на счету Мирлана Мурзаева - 5:1.
Сборная Ирана сыграет в финале, ее соперник поспорит за третье место.
Протокол игры
|34'Тареми Мехди (0:1)
|39'Тареми Мехди (0:2)
|(1:2) Мурзаев Мирлан52'
|56'Тареми Мехди (1:3)
|66'Азмун Сердар (1:4)
|79'Азмун Сердар (1:5)
Коченков Антон•Кичин Валерий•Браузман Кристиян•Мамыралиев Суйунтбек•Жыргалбек Кайрат•Абдурахманов Одилжон•Джумашев Атай•Атабаев Эрбол•Шукуров Алимардон•Мурзаев Мирлан•Алыкулов Гулжигит
Бейранванд Алиреза•Пурлиганджи Мортеза•Чешми Рузбех•Хоссейни Маджид•Нурафкан Омид•Резаэян Рамин•Джаханбахш Алиреза•Mohammad Karimi•Асади Реза•Тораби Мехди•Тареми Мехди
16 июня.
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