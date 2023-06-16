Дубль Азмуна помог сборной Ирана разгромить Кыргызстан и выиграть группу

Сборные Кыргызстана и Ирана играли за первое место в группе на Кубке Центральной Азии. Ранее команды обыграли Афганистан и подошли к заключительному поединку с тремя очками в активе. Борьбы как таковой не получилось. За 32 минуты в середине матча Мехди Тареми оформил хет-трик, а Сердар Азмун отметился двумя мячами. У соперника гол престижа на счету Мирлана Мурзаева - 5:1.

Сборная Ирана сыграет в финале, ее соперник поспорит за третье место.