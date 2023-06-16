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Кубок Центральной Азии

Дубль Азмуна помог сборной Ирана разгромить Кыргызстан и выиграть группу

16 Июня 2023 • 19:53 Комментировать
Кыргызстан
1:5
Иран
окончен

Сборные Кыргызстана и Ирана играли за первое место в группе на Кубке Центральной Азии. Ранее команды обыграли Афганистан и подошли к заключительному поединку с тремя очками в активе. Борьбы как таковой не получилось. За 32 минуты в середине матча Мехди Тареми оформил хет-трик, а Сердар Азмун отметился двумя мячами. У соперника гол престижа на счету Мирлана Мурзаева - 5:1.

Сборная Ирана сыграет в финале, ее соперник поспорит за третье место.

Протокол игры  
Кыргызстан1:5Иран
  34'Тареми Мехди (0:1)
  39'Тареми Мехди (0:2)
(1:2) Мурзаев Мирлан52'  
  56'Тареми Мехди (1:3)
  66'Азмун Сердар (1:4)
  79'Азмун Сердар (1:5)
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16 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирана Сердар Азмун сборная Кыргызстана
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