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Митрофанов: Сборная России может сыграть с африканской сборной

14 Июня 2023 • 18:09 Комментировать

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном сопернике сборной России на товарищеский матч. Ранее сообщалось, что национальная команда сыграет в сентябре два матча, одним из соперников станет Катар.

«Были два партнера, но я бы не хотел их озвучивать. С ними возможны матчи в будущем. Игра была бы как раз в России. Откуда соперник? Африка», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

Помимо этого, функционер отметил, что потенциальный соперник не был участником чемпионата мира-2022.

Ранее от товарищеского матча со сборной России отказался Камерун, поединок должен был пройти 15 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Митрофанов
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