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Сенников: «Никто сильно не переживает по поводу отказа Камеруна играть со сборной России» эксклюзив

13 Июня 2023 • 17:26 Комментировать (1)

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу отказа сборной Камеруна играть со сборной России и планов РФС о проведении товарищеского матча с Катаром в сентябре.

- Что думаете об отмене июньского сбора национальной команды?

- Считаю, что раз нет товарищеских матчей, то сборы проводить нецелесообразно. Чемпионат закончился и надо отпустить ребят в отпуск, чтобы они спокойно отдохнули. Осталось не так много времени до старта следующего чемпионата. Сейчас сбор бесполезен.

- Связываете отмену сбора с тем, что Камерун отказался проводить товарищеский матч с нашей сборной?

- Наверное. Раз нет матчей. Если бы Камерун не отказался, то никакой отмены сборов не было бы. Но я не вижу ничего страшного в том, что наш соперник решил не играть. Думаю, что сильно никто не переживает по этому поводу. Не хотят эти, найдем других спарринг-партнеров.

- В сентябре договорились провести матч в гостях с Катаром. Что об этом думаете?

- Это хороший соперник, участник чемпионата мира. С ними будет интересно посоперничать. Как раз в сентябре было бы логично сыграть. А сейчас все в отпусках, поэтому для чего проводить товарищеский матч? Одно дело, если бы это была Лига наций, которая сейчас будет играть, или какие-то отборочные матчи. Это официальные игры. А в данной ситуации лучше отпустить ребят, пусть готовятся. Скоро Суперкубок. Остался всего месяц.

- В Катар лететь долго. Вас это не смущает, ведь нет большой необходимости в этом матче, в отсутствие официальных встреч?

- Шесть-семь часов - это не так много. Сыграть на каком-то стадионе чемпионата мира было бы интересно.

- Как отнеслись бы к идее провести матч сборной России и командой легионеров?

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- Ничего хорошего в таком матче не вижу. Лучше играть против сборных.

- Но народ пошел бы на такую игру, ведь можно было бы составить сборную легионеров из звезд и любимцев болельщиков разных клубов. Что вас смущает?

- Ну если бы это был какой-то выставочный матч, то да. Но он не носил бы принципиального характера. У этих иностранцев нет сыгранности. Многие ли из них вообще захотят играть? Уж лучше проводить матчи между первым и вторым составами сборной России. Или с молодежной сборной. У молодых ребят была бы мотивация, что Карпин их заметит.

- Сборная легионеров не мотивировала бы сборную России?

- Ну а сами легионеры были бы мотивированы?

- РФС мог бы заплатить какие-то бонусы.

- Сейчас у нас играет не так много иностранцев, чтобы собрать хорошую команду. Да и не факт, что многих из них получилось бы заинтересовать поучаствовать в таком матче.

- Как оцените нынешнюю сборную России по последним товарищеским матчам? Каков ее уровень? Он падает?

- Мне не понятно. Идет ротация. То одни ребята играют, то другие. В Питере мне матч понравился. Последние два матча наша команда провела лучше предыдущих. Но товарищеские игры все равно не мотивируют ребят. У каждого футболиста есть цель – добиться результата. А сейчас, кроме того, чтобы просто завоевать место в сборной, ничего нет. Получаются тренировки ради тренировок. А цель должна быть. На данном этапе целесообразно проводить товарищеские матчи только весной и осенью.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Сенников
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Комментарии (1)
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Zenituwka
13 Июня 2023 в 17:45
-Почему все деградирует?
-Никто ни о чем не переживает.
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