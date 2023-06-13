Зырянов оценил работу Карпина в сборной России

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Константин Зырянов поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

«Мне кажется, Валерию Георгиевичу очень сложно. Выбор российских футболистов не очень велик. То, что Карпин делает - заслуживает уважения», - приводятся слова Константина на станицах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что из-за санкций сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Подопечные Карпина могут проводить исключительно товарищеские матчи. В последнем спарринге россияне победили Ирак со счетом 2:0.