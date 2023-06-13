Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Центральной Азии

Зырянов оценил работу Карпина в сборной России

13 Июня 2023 • 13:38 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Константин Зырянов поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

«Мне кажется, Валерию Георгиевичу очень сложно. Выбор российских футболистов не очень велик. То, что Карпин делает - заслуживает уважения», - приводятся слова Константина на станицах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что из-за санкций сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Подопечные Карпина могут проводить исключительно товарищеские матчи. В последнем спарринге россияне победили Ирак со счетом 2:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Константин Зырянов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.06.23 в 13:00
ФК БроукБойз ФК БроукБойз
ФК Родина Медиа ФК Родина Медиа
Видео
13.06.23 в 16:00
ФК Амкал ФК Амкал
FC Bus FC Bus
Видео
13.06.23 в 19:00
Кестелспор Кестелспор
Караман Беледиеспор Караман Беледиеспор
2.55 2.80 2.80
Видео
14.06.23 в 13:00
ФК Деньги ФК Деньги
ФК Матч ФК Матч
Видео
14.06.23 в 16:00
ФК 10 ФК 10
2DROTS 2DROTS
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Июня
13:38 · Кубок Центральной Азии
Зырянов оценил работу Карпина в сборной России
13:24 · Кубок Центральной Азии
​Левникова назначили на матч Кубка Центральной Азии
08:10 · Кубок Центральной Азии
Колосков рассказал, как относится к матчу Россия - Катар эксклюзив
12 Июня
20:49 · Кубок Центральной Азии
Деменко высказался о матче сборных России и Катара
18:30 · Кубок Центральной Азии
Германия - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
17:03 · Кубок Центральной Азии
Динияр Билялетдинов: «Катар? Любая игра для сборной — полезная»
11 Июня
21:37 · Товарищеские матчи
Дюков - о товарищеских матчах сборной России: С нами не хотят играть
20:28 · Кубок Центральной Азии
Сборная Узбекистана устроила разгром соперникам из Омана
18:38 · Кубок Центральной Азии
Сборная Туркменистана упустила победу над соперниками из Таджикистана
13:26 · Кубок Центральной Азии
В сборной Катара отреагировали на слухи о товарищеском матче против сборной России
10 Июня
20:23 · Кубок Центральной Азии
​Тренер сборной Афганистана угрожал арбитру
20:15 · Кубок Центральной Азии
​На Кубке Центральной Азии матч закончился без одной из команд
17:44 · Кубок Центральной Азии
Смотрите бесплатно прямую видеотрансляцию матча Кыргызстан - Афганистан видео
16:37 · Кубок Центральной Азии
Гладилин: Катар — хороший соперник для сборной России
15:18 · Кубок Центральной Азии
Вместо Adidas: сборная России нашла нового поставщика формы
Все новости