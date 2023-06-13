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Кубок Центральной Азии

​Левникова назначили на матч Кубка Центральной Азии

13 Июня 2023 • 13:24 Комментировать
Оман
...
Таджикистан
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14.06 19:30

Бригада Кирилла Левникова будет работать на матче Кубка Центральной Азии между сборными Омана и Таджикистана. О назначении российской бригады рефери рассказали в пресс-службе Ассоциации футбола Центральной Азии.

Сборные Омана и Таджикистана пересекутся на турнире в среду, 14 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Стоит сказать, на Кубке Центральной Азии могла выступить и сборная России. Тем не менее, Российский футбольный союз отклонил предложение после того, как взвесил все «за» и «против». В июне сборная России так и не собралась. Следующий сбор команды Валерия Карпина запланирован на сентябрь.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Омана сборная Таджикистана Кирилл Левников
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ОМАН ТАДЖИКИСТАН
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