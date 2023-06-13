Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о проведении товарищеского матча между сборными России и Катара.

«Я на подобные вопросы отвечаю уже достаточно давно. Конечно, я поддерживаю это решение. Молодым футболистам надо развиваться и чувствовать свои перспективы. Мы же не навсегда попали под санкции. Когда-то их снимут, к тому моменту команда должна быть боеспособной. Есть специальные даты для матчей сборных. Надо искать партнёров и играть», - сказал Колосков.

Напомним, из-за геополитических аспектов соответствующие организации отстранили российские футбольные коллективы от участия в международных турнирах.