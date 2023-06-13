Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Центральной Азии

Колосков рассказал, как относится к матчу Россия - Катар эксклюзив

13 Июня 2023 • 08:10 Комментировать

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о проведении товарищеского матча между сборными России и Катара.

«Я на подобные вопросы отвечаю уже достаточно давно. Конечно, я поддерживаю это решение. Молодым футболистам надо развиваться и чувствовать свои перспективы. Мы же не навсегда попали под санкции. Когда-то их снимут, к тому моменту команда должна быть боеспособной. Есть специальные даты для матчей сборных. Надо искать партнёров и играть», - сказал Колосков.

Напомним, из-за геополитических аспектов соответствующие организации отстранили российские футбольные коллективы от участия в международных турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Сборная Катара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.06.23 в 13:00
ФК БроукБойз ФК БроукБойз
ФК Родина Медиа ФК Родина Медиа
Видео
13.06.23 в 16:00
ФК Амкал ФК Амкал
FC Bus FC Bus
Видео
13.06.23 в 19:00
Кестелспор Кестелспор
Караман Беледиеспор Караман Беледиеспор
2.55 2.80 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Июня
08:10 · Кубок Центральной Азии
Колосков рассказал, как относится к матчу Россия - Катар эксклюзив
12 Июня
20:49 · Кубок Центральной Азии
Деменко высказался о матче сборных России и Катара
18:30 · Кубок Центральной Азии
Германия - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
17:03 · Кубок Центральной Азии
Динияр Билялетдинов: «Катар? Любая игра для сборной — полезная»
11 Июня
21:37 · Товарищеские матчи
Дюков - о товарищеских матчах сборной России: С нами не хотят играть
20:28 · Кубок Центральной Азии
Сборная Узбекистана устроила разгром соперникам из Омана
18:38 · Кубок Центральной Азии
Сборная Туркменистана упустила победу над соперниками из Таджикистана
13:26 · Кубок Центральной Азии
В сборной Катара отреагировали на слухи о товарищеском матче против сборной России
10 Июня
20:23 · Кубок Центральной Азии
​Тренер сборной Афганистана угрожал арбитру
20:15 · Кубок Центральной Азии
​На Кубке Центральной Азии матч закончился без одной из команд
17:44 · Кубок Центральной Азии
Смотрите бесплатно прямую видеотрансляцию матча Кыргызстан - Афганистан видео
16:37 · Кубок Центральной Азии
Гладилин: Катар — хороший соперник для сборной России
15:18 · Кубок Центральной Азии
Вместо Adidas: сборная России нашла нового поставщика формы
09 Июня
17:28 · Кубок Центральной Азии
Глушаков заявил, что продолжит играть за сборную России
08 Июня
20:33 · Россия. Премьер-лига
Чистяков - о возможном переходе РФС в Азию: «Если ситуация будет совсем безвыходной – надо уходить»
Все новости