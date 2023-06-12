Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Центральной Азии

Деменко высказался о матче сборных России и Катара

12 Июня 2023 • 20:49 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Катара.

«Для сборной России сейчас любой матч важен. В плане игровой практики, для подготовки команды. Все-таки летний сбор мы пропустили, я считаю, что даже правильно, смысла не было. А вот в дальнейшем для команды это важно», — заявил эксперт в интервью изданию «Газета.Ру».

Напомним, что Максим Митрофанов, генеральный секретарь Максим Митрофанов подтвердил договорённость со сборной Катара, поединок с которой пройдёт в сентябре на гостевом для подопечных Валерия Карпина поле. На прошедшем домашнем ЧМ-2022 Катар не набрал ни одного очка в группе с национальными командами Нидерландов, Сенегала и Эквадора.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Деменко Сборная Катара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.06.23 в 19:00
Беледие Дериндже Беледие Дериндже
52 Ордуспор 52 Ордуспор
Видео
Окончен
ВАА Банжул
Армд Форс Армд Форс
0
0
Видео
Окончен
Форчун
Грейтер Томорроу Грейтер Томорроу
2
1
Видео
Окончен
Самгер Самгер
Стив Бико Стив Бико
2
1
Видео
Окончен
Тим Рино Тим Рино
Брикама Юнайтед Брикама Юнайтед
2
3
24.00 9.00 1.08
Видео
13.06.23 в 13:00
ФК БроукБойз ФК БроукБойз
ФК Родина Медиа ФК Родина Медиа
Видео
13.06.23 в 16:00
ФК Амкал ФК Амкал
FC Bus FC Bus
Видео
13.06.23 в 19:00
Кестелспор Кестелспор
Караман Беледиеспор Караман Беледиеспор
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Июня
20:49 · Кубок Центральной Азии
Деменко высказался о матче сборных России и Катара
18:30 · Кубок Центральной Азии
Германия - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
17:03 · Кубок Центральной Азии
Динияр Билялетдинов: «Катар? Любая игра для сборной — полезная»
11 Июня
21:37 · Товарищеские матчи
Дюков - о товарищеских матчах сборной России: С нами не хотят играть
20:28 · Кубок Центральной Азии
Сборная Узбекистана устроила разгром соперникам из Омана
18:38 · Кубок Центральной Азии
Сборная Туркменистана упустила победу над соперниками из Таджикистана
13:26 · Кубок Центральной Азии
В сборной Катара отреагировали на слухи о товарищеском матче против сборной России
10 Июня
20:23 · Кубок Центральной Азии
​Тренер сборной Афганистана угрожал арбитру
20:15 · Кубок Центральной Азии
​На Кубке Центральной Азии матч закончился без одной из команд
17:44 · Кубок Центральной Азии
Смотрите бесплатно прямую видеотрансляцию матча Кыргызстан - Афганистан видео
16:37 · Кубок Центральной Азии
Гладилин: Катар — хороший соперник для сборной России
15:18 · Кубок Центральной Азии
Вместо Adidas: сборная России нашла нового поставщика формы
09 Июня
17:28 · Кубок Центральной Азии
Глушаков заявил, что продолжит играть за сборную России
08 Июня
20:33 · Россия. Премьер-лига
Чистяков - о возможном переходе РФС в Азию: «Если ситуация будет совсем безвыходной – надо уходить»
07 Июня
17:07 · Кубок Центральной Азии
Булыкин предположил, почему Смолов завершил карьеру в сборной России
Все новости