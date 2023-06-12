Деменко высказался о матче сборных России и Катара

Бывший игрок «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Катара.

«Для сборной России сейчас любой матч важен. В плане игровой практики, для подготовки команды. Все-таки летний сбор мы пропустили, я считаю, что даже правильно, смысла не было. А вот в дальнейшем для команды это важно», — заявил эксперт в интервью изданию «Газета.Ру».

Напомним, что Максим Митрофанов, генеральный секретарь Максим Митрофанов подтвердил договорённость со сборной Катара, поединок с которой пройдёт в сентябре на гостевом для подопечных Валерия Карпина поле. На прошедшем домашнем ЧМ-2022 Катар не набрал ни одного очка в группе с национальными командами Нидерландов, Сенегала и Эквадора.