Динияр Билялетдинов: «Катар? Любая игра для сборной — полезная»

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов высказался о вероятном товарищеском матче национальной команды со сборной Катара.

«Катар, мягко говоря, провалил чемпионат мира. А сейчас с кем сборная России может сыграть? Любая игра для сборной — полезная», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

При этом эксперт не смог ответить, превосходит ли сборная России Катар, ведь у нашей команды в последнее время не было игр, в которых она полностью доминировала. Билялетдинов отметил, что на бумаге мы сильнее, но неизвестно, как сложится встреча.

Ранее сообщалось, что сборная России запланировала товарищеский матч против Катара на сентябрь. Поединок пройдет на выезде.