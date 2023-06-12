Германия - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Германии и Украины проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Германия - Украина
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Протокол игры
Трапп Кевин•Рюдигер Антонио•Гинтер Маттиас•Шлоттербек Нико•Вольф Мариус•Раум Давид•Горецка Леон•Киммих Йозуа•Брандт Юлиан•Сане Лерой•Фюллькруг Никлас
Трубин Анатолий•Тымчик Александр•Забарный Илья•Матвиенко Николай•Миколенко Виталий•Цыганков Виктор•Степаненко Тарас•Судаков Георгий•Мудрик Михаил•Ярмоленко Андрей•Довбик Артём
12 июня. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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