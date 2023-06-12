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Кубок Центральной Азии

Германия - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

12 Июня 2023 • 18:30 Комментировать
Германия
...
Украина
1 1.35 X 5.40 2 8.50
Через 0 ч. 14 мин.

Сборные Германии и Украины проводят товарищеский матч.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Германия0:0Украина
Трапп КевинРюдигер АнтониоГинтер МаттиасШлоттербек НикоВольф МариусРаум ДавидГорецка ЛеонКиммих ЙозуаБрандт ЮлианСане ЛеройФюллькруг Никлас
Запасные: Керер ТилоТиав МаликЛено БерндВирц ФлорианКлостерманн ЛукасХаверц КайТер Штеген Марк-АндреХофманн ЙонасМусиала ДжамалДжан ЭмреХенрихс Бенджамин
Трубин АнатолийТымчик АлександрЗабарный ИльяМатвиенко НиколайМиколенко ВиталийЦыганков ВикторСтепаненко ТарасСудаков ГеоргийМудрик МихаилЯрмоленко АндрейДовбик Артём
Запасные: Бондарь ВалерийЗубков АлександрБущан ГеоргийМалиновский РусланСоболь ЭдуардСидорчук СергейКонопля ЕфимСваток АлександрПихалёнок АлександрЛунин АндрейВанат ВладиславИгнатенко Даниил
12 июня. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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