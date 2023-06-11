Сборная Узбекистана устроила разгром соперникам из Омана

В группе А Кубка Центральной Азии сыгран ещё один матч первого тура. Сборная Узбекистана соперничала с командой Омана и не оставила ей ни шанса. Победный гол был забит быстро, со штрафного Джалолиддин Машарипов пробил под стенкой, и счет открыт. Он же оформил дубль в середине первого тайма, в падении замкнув фланговый прострел. В самой концовке Хожиакбар Алижонов протащил мяч в штрафную, сыграв в пас с партнером и поразил цель - 3:0.

Сборная Узбекистана лидирует с тремя очками, по одному баллу у Туркменистана и Таджикистана, у Омана нет очков.