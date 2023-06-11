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Кубок Центральной Азии

Сборная Узбекистана устроила разгром соперникам из Омана

11 Июня 2023 • 20:28 Комментировать
Узбекистан
3:0
Оман
окончен

В группе А Кубка Центральной Азии сыгран ещё один матч первого тура. Сборная Узбекистана соперничала с командой Омана и не оставила ей ни шанса. Победный гол был забит быстро, со штрафного Джалолиддин Машарипов пробил под стенкой, и счет открыт. Он же оформил дубль в середине первого тайма, в падении замкнув фланговый прострел. В самой концовке Хожиакбар Алижонов протащил мяч в штрафную, сыграв в пас с партнером и поразил цель - 3:0.

Сборная Узбекистана лидирует с тремя очками, по одному баллу у Туркменистана и Таджикистана, у Омана нет очков.

Протокол игры  
Узбекистан3:0Оман
(1:0) Машарипов Джалолиддин7'  
(2:0) Машарипов Джалолиддин24'  
(3:0) Алижонов Хожиакбар89'  
Юсупов УткирСайфиев ФаррухНасруллаев ШерзодЭшмуродов УмарАлижонов ХожиакбарАбдуллаев Абдулла IIШукуров ОтабекИскандеров ДжамшидХамробеков ОдилжонМашарипов ДжалолиддинУрунов Остон
Запасные: Абдухаликов БобурТургунбаев АзизбекЭркинов ХожиматФайзуллаев АббосбекСабирходжаев СардорЭргашев БотиралиХусанов АбдукодирЯхшибоев ДжасурбекДавронов АлибекНематов АбдувохидСаитов ДилшодМозговой Акмал
Аль-Мухаини ИбрахимАль-Кааби АхмедАль Хамиси АхмедАль-Хабси ДжумаАль-Агбари ЗахирАль-Саади ХарибАль-Яхъя СалахАль-Яхмади ДжамильАль-Алави АршадАль-Малки ОмарАль-Сабхи Иссам
Запасные: Фаваз АбдуллаАль-Хамрашди СамихАль-Матруши АхмедАль-Гассани МухсенАль-Браики ХалидАль-Мушайфри МахмудАль-Равахи АхмедАль-Рашиди Файиз
11 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Сборная Омана
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