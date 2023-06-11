Сборная Узбекистана устроила разгром соперникам из Омана

В группе А Кубка Центральной Азии сыгран ещё один матч первого тура. Сборная Узбекистана соперничала с командой Омана и не оставила ей ни шанса. Победный гол был забит быстро, со штрафного Джалолиддин Машарипов пробил под стенкой, и счет открыт. Он же оформил дубль в середине первого тайма, в падении замкнув фланговый прострел. В самой концовке Хожиакбар Алижонов протащил мяч в штрафную, сыграв в пас с партнером и поразил цель - 3:0.
Сборная Узбекистана лидирует с тремя очками, по одному баллу у Туркменистана и Таджикистана, у Омана нет очков.
Протокол игры
|(1:0) Машарипов Джалолиддин7'
|(2:0) Машарипов Джалолиддин24'
|(3:0) Алижонов Хожиакбар89'
Юсупов Уткир•Сайфиев Фаррух•Насруллаев Шерзод•Эшмуродов Умар•Алижонов Хожиакбар•Абдуллаев Абдулла II•Шукуров Отабек•Искандеров Джамшид•Хамробеков Одилжон•Машарипов Джалолиддин•Урунов Остон
Аль-Мухаини Ибрахим•Аль-Кааби Ахмед•Аль Хамиси Ахмед•Аль-Хабси Джума•Аль-Агбари Захир•Аль-Саади Хариб•Аль-Яхъя Салах•Аль-Яхмади Джамиль•Аль-Алави Аршад•Аль-Малки Омар•Аль-Сабхи Иссам
11 июня.
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