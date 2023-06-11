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Кубок Центральной Азии

Сборная Туркменистана упустила победу над соперниками из Таджикистана

11 Июня 2023 • 18:38 Комментировать
Таджикистан
1:1
Туркменистан
окончен

В воскресенье состоялся второй матч Кубка Центральной Азии, в котором встретились сборные Таджикистана и Туркменистана. В первом тайме команды особо не обостряли, создав один момент на двоих, а после перерыва произошел обмен опасными атаками, номинальные хозяева не реализовали выход один на один с голкипером, а в ответ в контратаке Бегмурат Байов не смог пробить вратаря, но Мурад Аннаев добавил мяч в сетку. Сборная Туркменистана не удержала победный счет, незадолго до финального свистка плохая игра в обороне привела к удару Нуриддина Хамрокулова метров с 10 - 1:1.

Протокол игры  
Таджикистан1:1Туркменистан
  57'Аннаев Мурад (0:1)
(1:1) Хамрокулов Нуриддин86'  
Ятимов РустамНазаров Ахтам  31' 73' (Исломов Табрез ( 73') Джурабаев ЗоирХанонов ВахдатСафаров МанучехрАлиджони Айни  12'Джурабоев АмирбекПанджшанбе ЭхсониУмарбаев Парвизджон 73' (Хамрокулов Нуриддин ( 73') Мабатшоев Шервони 64' (Тоиров Хусрав ( 64') Джалилов Манучехр
Запасные: Хасанов МухриддинРахимов МухаммадчонАсроров СиёвушКурбонов СодикджонНазаров ХолмуродТурсунов КомронКиргизбоев ШохрухКаримов МехрубонИмомназаров Далер
Чарыев РасулБяшимов Абды  51'Аннакулиев ГуйчмурадТойджанов ИхласЧариев Теймур  84' 85' (Маммедов Ибрайым ( 85') Ходжаев Ресул  54' 63' (Сапармамедов Ихлас ( 63') Баллаков Велмурат 84' (Атаев Ахмет ( 84') Сапаргулиев Арзувгулы  86'Аннаев Мурад 63' (Аннадурдыев Алтымурад ( 63') Байов Бегмурат 74' (Бекназаров Мирза ( 74') Диниев Мейлис 46' (Тиркишов Шаназар ( 46')
Запасные: Бердиев ДовлетарДурдиев ДидарГелдиев АтаАманов АрсланмурадБабаев БатырСапаров Мекан
11 июня.

 

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Сборная Туркмении сборная Таджикистана
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