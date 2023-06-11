Сборная Туркменистана упустила победу над соперниками из Таджикистана

В воскресенье состоялся второй матч Кубка Центральной Азии, в котором встретились сборные Таджикистана и Туркменистана. В первом тайме команды особо не обостряли, создав один момент на двоих, а после перерыва произошел обмен опасными атаками, номинальные хозяева не реализовали выход один на один с голкипером, а в ответ в контратаке Бегмурат Байов не смог пробить вратаря, но Мурад Аннаев добавил мяч в сетку. Сборная Туркменистана не удержала победный счет, незадолго до финального свистка плохая игра в обороне привела к удару Нуриддина Хамрокулова метров с 10 - 1:1.
Протокол игры
|57'Аннаев Мурад (0:1)
|(1:1) Хамрокулов Нуриддин86'
Ятимов Рустам•Назаров Ахтам 31'73' (Исломов Табрез (73') •Джурабаев Зоир•Ханонов Вахдат•Сафаров Манучехр•Алиджони Айни• 12'Джурабоев Амирбек•Панджшанбе Эхсони•Умарбаев Парвизджон73' (Хамрокулов Нуриддин (73') •Мабатшоев Шервони64' (Тоиров Хусрав (64') •Джалилов Манучехр
Чарыев Расул•Бяшимов Абды• 51'Аннакулиев Гуйчмурад•Тойджанов Ихлас•Чариев Теймур 84'85' (Маммедов Ибрайым (85') •Ходжаев Ресул 54'63' (Сапармамедов Ихлас (63') •Баллаков Велмурат84' (Атаев Ахмет (84') •Сапаргулиев Арзувгулы• 86'Аннаев Мурад63' (Аннадурдыев Алтымурад (63') •Байов Бегмурат74' (Бекназаров Мирза (74') •Диниев Мейлис46' (Тиркишов Шаназар (46')
11 июня.
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