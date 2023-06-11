Сборная Туркменистана упустила победу над соперниками из Таджикистана

В воскресенье состоялся второй матч Кубка Центральной Азии, в котором встретились сборные Таджикистана и Туркменистана. В первом тайме команды особо не обостряли, создав один момент на двоих, а после перерыва произошел обмен опасными атаками, номинальные хозяева не реализовали выход один на один с голкипером, а в ответ в контратаке Бегмурат Байов не смог пробить вратаря, но Мурад Аннаев добавил мяч в сетку. Сборная Туркменистана не удержала победный счет, незадолго до финального свистка плохая игра в обороне привела к удару Нуриддина Хамрокулова метров с 10 - 1:1.