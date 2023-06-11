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В сборной Катара отреагировали на слухи о товарищеском матче против сборной России

11 Июня 2023 • 13:26 Комментировать

Пресс-секретарь сборной Катара Али Аль-Салат отреагировал на слухи об организации товарищеского матча против российской национальной команды осенью.

«Товарищеский матч между сборными Катара и России в сентябре? Пока у нас нет данной информации. Если она поступит, то обязательно об этом оповестим», — заявил пресс-секретарь хозяев прошедшего чемпионата мира, чьи слова приводит издание Sport24.

Напомним, что в нынешнем году сборная России, отстранённая от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, провела два товарищеских матча, сыграв вничью против Ирана и обыграв дома Ирак.

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