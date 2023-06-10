В субботу стартует футбольный турнир стран Центральной Азии. Сборная России в итоге приняла решение не выступать на этих соревнованиях, из-за чего состав участников получился не таким сильным. Помимо команды Валерия Карпина болельщики не увидят национальной команды Таиланда. В итоге к шестерке участников от ЦАФА (Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) добавится только Оман.

Первыми на поле выйдут игроки из Кыргызстана и Афганистана. Считается, что лучшие шансы на победу у первой сборной, а как будет складываться игра - смотрите в 18:00 видеотрансляцию на сетевом издании «Евро-Футбол.Ру».