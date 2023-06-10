Гладилин: Катар — хороший соперник для сборной России

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном товарищеском матче между Сборной России и сборной Катара. Ранее сообщалось, что встреча может состояться осенью.

«Хороший соперник. Если договоренности и решение будут, то это очень хороший вариант. Для наших ребят главное — это играть. Любой матч полезен», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, российская национальная команда отстранена от участия в международных соревнованиях. В июне у сборной России был запланирован сбор, в ходе которого должно было пройти два контрольных поединка, однако сбор был отменен.