Вместо Adidas: сборная России нашла нового поставщика формы

Российский футбольный союз определился с новым поставщиком экипировки для сборной России.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, техническим партнером национальной команды станет компания Jogel. Ранее со сборной России сотрудничал Adidas. Стороны расторгли контракт после введения санкций.

Напомним, что сборная России отстранена о участия в международных матчах совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим подопечные Валерия Карпина могут проводить исключительно товарищеские матчи. В последнем спарринге россияне на своем поле победили Ирак со счетом 2:0.